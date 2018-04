Câmara da Covilhã emite voto de pesar

A Câmara da Covilhã emitiu hoje um voto de pesar pela vítima mortal, o jovem João Nuno Fiadeiro, de 18 anos, e de solidariedade com feridos do despiste de um autocarro no Itinerário Principal 2 (IP2), Nisa, que transportava alunos nos concelhos da Covilhã e de Belmonte.

“A Câmara Municipal da Covilhã exprime publicamente o seu profundo pesar pela morte do jovem que hoje foi vítima do acidente de autocarro que regressava à Covilhã com alunos finalistas”, refere o município na mensagem publicada na página oficial do Facebook.

Na nota, a autarquia também manifesta a “sua solidariedade aos jovens feridos e familiares, que tão inesperadamente se viram envolvidos nesta tragédia”.

Ao início da noite, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, já tinha informado que estava a acompanhar a situação e que o município agirá de modo “a dar todo o apoio possível aos familiares e aos próprios alunos”.

De acordo com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, já não há feridos considerados graves, depois das respetivas observações e diagnósticos nas unidades hospitalares. Entre os feridos, está também uma irmã da vítima mortal.

Célia Domingues