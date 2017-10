Câmara compra antigo edifício do Banco de Portugal na Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã anunciou hoje que comprou por 390 mil euros o antigo edifício do Banco de Portugal naquela cidade, espaço onde serão agora instalados serviços da empresa Águas da Covilhã (AdC).

Em nota de imprensa, o município salienta que o Tribunal de Contas “deu aval positivo para a concretização do negócio” e que a instalação da AdC deverá decorrer “antes do final do ano”.

Para o presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, que é citado na informação, “a ocupação deste imóvel emblemático vai permitir melhorar as atuais instalações da AdC e preservar um edifício historicamente valioso”.

Vítor Pereira sublinha ainda que “se trata de um edifício nobre que é importante preservar e desta forma manter o centro histórico da cidade com vida”.