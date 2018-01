Artista covilhanense premiada em Roma

A artista plástica covilhanense Fátima Nina, que representou Portugal em Itália na 42.ª Exposição Internacional “100 presépios”, organizada pela Rivista delle Nazioni, foi galardoada com o prémio de melhor presépio estrangeiro.

A escultura premiada expõe a influência típica dos elementos da tradição têxtil portuguesa e representa a diversidade e acolhimento próprios do espírito português. A artista recriou com grande mestria o espírito natalício, através da elegância e do movimento sinuoso das suas personagens, cores e tecidos utilizados.

A mostra inaugurada a 23 de novembro de 2017 teve o patrocínio do Conselho Pontifício para Cultura e da Conferência Episcopal Italiana e reuniu nesta edição 151 presépios provenientes de todas as regiões de Itália e de 41 outros países.

O prémio foi entregue esta segunda-feira na Sale del Bramante (Piazza del Popolo), no Vaticano.