Acidente provoca um morto no Canhoso

Um acidente entre dois veículos ligeiros provocou a morte a um homem de 92 anos, este sábado, na Estrada Nacional 18, perto do Canhoso (Covilhã).

O acidente ocorreu por volta das 15:00, no cruzamento do Canhoso e do Terlamonte, sendo que a vítima mortal “morreu já no Hospital da Covilhã”, para onde tinha sido transportada, adiantou fonte da GNR.

A vítima mortal era condutor de um dos veículos, tendo o acidente provocado ainda um ferido ligeiro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, estiveram no local bombeiros da Covilhã, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação, num total de 14 operacionais e cinco viaturas.