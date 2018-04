Mais 1,3 milhões de euros para investigação na UBI

Quatro novos projetos de investigação coordenados por elementos da Universidade da Beira Interior (UBI) garantiram um financiamento global superior a 875 mil euros, no âmbito do Concurso SAICT/2017 – Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico – IC&DT, aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A estes, juntam-se outros dois, cuja aprovação já tinha sido comunicada este ano, elevando o sucesso de aprovações do SAICT para um montante superior a 1 milhão e 300 mil euros.

Os quatro projetos abrangem as áreas das Ciências da Saúde e da Engenharia, tendo a sua qualidade científica convencido os painéis de avaliação compostos por elementos de reconhecido mérito internacional.

Vai ser financiado o projeto “Fatores de risco genético para os adenomas hipofisários: uma análise nacional, multicêntrica, genética e clínica”, coordenado por Manuel Lemos, do Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS) e docente da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS). Este trabalho terá um financiamento de 239.999,55 euros.

Também do CICS e da FCS, Fani Sousa vai desenvolver o projeto “Suportes modificados com Líquidos Iónicos para a Purificação de pré-miRNAs envolvidos na doença de Alzheimer”, para o qual obteve um financiamento de 239.607,05 euros.

Sílvia Socorro, do mesmo Centro de Investigação e da FCS, viu aprovado o montante de 235.682,05 euros, no âmbito do projeto intitulado “Fatores extrínsecos na modulação do metabolismo da próstata: aplicações na prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro”.

Na Faculdade de Engenharia será desenvolvido o projeto “Produção de componentes para veículos aéreos não tripulados (UAVs) por manufatura aditiva”, com um financiamento de 160.186,80 euros, com coordenação do docente Paulo Reis, do Departamento de Engenharia Eletromecânica.

A estes quatro projetos juntam-se “Remedia.Lab – Laboratório e Incubadora de Media Regionais”, que será coordenado pelo docente da Faculdade de Artes e Letras e investigador do Labcom.IFP – Comunicação Filosofia e Humanidades, João Correia, com uma dotação de 209.472,01 euros; e “Nanoestruturas de Óxido de Grafeno revestidas com polímeros anfifílicos zwiteriónicos para a terapia quimica e fototérmica do cancro da mama”, que terá a coordenação de Ilídio Correia (CICS e FCS) e um financiamento de 237.603,03 euros.