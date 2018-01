Sondas para analisar a água do Tejo instaladas em Ródão

Dois analisadores automáticos para a monitorização em contínuo da qualidade da água no rio Tejo vão ser instalados em Vila Velha de Ródão e devem entrar em funcionamento durante o primeiro trimeste de 2018.

O Ministério do Ambiente confirma que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinou um contrato, no final do mês de dezembro de 2017, relativo ao fornecimento e instalação de dois analisadores automáticos para monitorização em contínuo da qualidade da água no rio Tejo e respetiva manutenção e assistência técnica.

As duas sondas para a monitorização vão ser instaladas em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

Segundo o Ministério do Ambiente, a entrada em funcionamento dos analisadores automáticos está prevista para o primeiro trimestre de 2018.