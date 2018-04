Joaquim Morão: “Eu sou uma pessoa séria”

O antigo presidente das Câmaras Municipais de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, Joaquim Morão, nega as acusações de que terá sido beneficiado pela autarquia de Lisboa com a celebração de contratos de consultoria.

O jornal “Público” noticiou o resultado de uma investigação que conclui que a “Câmara de Lisboa simulou a consulta ao mercado para contratar” o ex-autarca Joaquim Morão. Segundo o diário, o socialista foi consultor na autarquia da capital do país com a qual celebrou dois contratos no valor de 96 mil euros.

Para a contratação, diz a notícia, a Câmara de Lisboa, liderada por Fernando Medina, simulou uma consulta ao mercado, “recorrendo a duas empresas de um amigo de Joaquim Morão”, António Realinho, que na altura estava a ser pronunciado e julgado por burla e falsificação e pelo qual viria a ser condenado a quatro anos e meio de prisão efectiva, estando a condenação ainda pendente no tribunal Constitucional.

As duas empresas de António Realinho (AJNR e Remir) nunca responderam aos convites, e os dois contratos foram celebrados com a empresa criada um mês antes, a JLD, Consultadoria Unipessoal, Lda, de Joaquim Morão, nos anos 2015 e 2016. António Realinho é diretor executivo da Associação de Desenvolvimento da Raia Centro Sul, em Castelo Branco, da qual Joaquim Morão é presidente.

A Câmara de Lisboa disse ao “Público” que tudo foi feito de acordo com a lei. Morão alega que prestou os serviços “em conformidade com o que foi contratado” e que a Câmara convidou quem entendeu. António Realinho, por seu turno, recorda-se “vagamente” de ter sido convidado, mas não se lembra se respondeu e diz que não sabe a quem é que os contratos foram adjudicados.

De acordo com o caderno de encargos, refere ainda a mesma notícia de três páginas, os serviços a prestar pela JLD prendem-se com a necessidade de “dar um impulso” a um conjunto de investimentos municipais, designadamente ao nível do espaço público, em programas como “Uma praça em cada bairro”, requalificação da Frente Ribeirinha, percursos assistidos à Colina do Castelo e plano de pavimentações.

Morão garante ainda que não cometeu nenhuma ilegalidade. “Eu sou uma pessoa séria. Fiz o trabalho e fi-lo bem feito. Não cometi nenhuma ilegalidade. Sempre fui uma pessoa humilde e pobre e continuo a sê-lo”, respondeu ao “Público” Joaquim Morão.

O JF contactou esta semana o ex-autarca que respondeu não acrescentar “mais nada às minhas declarações na notícia”.

Depois da publicação desta matéria, a Câmara de Lisboa em comunicado, garante que a contratação de Joaquim Morão como seu consultor, cumpriu “escrupulosamente” o Código dos Contratos Públicos. A CML afirma que Joaquim Morão “foi de dedicação e competência inexcedível” no cumprimento dos dois contratos pelos quais lhe pagou um total de 96 mil euros ao longo de 23 meses. A autarquia diz que “é falso e ofensivo” classificar como “simulação de contratos a existência de outras consultas no processo, que são facultativas, quando tal não era minimamente exigido pela lei”. O “Público” afirma contudo que o comunicado “omite” a “deliberação do seu órgão executivo, publicada no Boletim Municipal nº 894, segundo suplemento, de 7 de Abril de 2011, tais consultas não são facultativas, mas sim obrigatórias.