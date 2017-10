Dois milhões para saneamento no concelho de Oleiros

A Câmara de Oleiros vai investir dois milhões de euros na instalação da rede de saneamento básico e assim todas as aldeias com mais de 15 habitantes passam a usufruir de rede de esgoto.

“Era [saneamento básico] algo que estas populações reivindicavam há alguns anos a esta parte. Trata-se de um investimento muito significativo para um concelho como Oleiros e vai beneficiar a qualidade de vida das populações abrangidas”, explica o presidente da Câmara local, Fernando Marques Jorge.

O município vai investir dois milhões de euros na rede de saneamento básico nas localidades de Ameixoeira, Roqueiro, Retaxo, Rebisca e ainda no Bairro da Torna, situado junto à margem esquerda da ribeira de Oleiros.

O financiamento é feito através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos (POSEUR), que comparticipa em 85%, sendo que os restantes 15% ficam a cargo do município de Oleiros.

“Com este investimento, no concelho de Oleiros, todas as localidades com mais de 15 habitantes ficam com cobertura de saneamento básico”, concluiu o autarca.