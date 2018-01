Confirmado investimento de 3,3 milhões no Amato Lusitano

O concurso público para as obras de remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco, no valor de 3,3 milhões de euros, foi publicado hoje em Diário da República.

“Estas obras vão aumentar o espaço [do HAL], que é necessário e servirão para receber a consulta externa e o hospital de dia, libertando áreas interiores do atual edifício que fazem falta para outras valências”, diz o presidente da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Vieira Pires.

Este responsável explica ainda que as obras em curso no serviço de urgências do HAL deverão estar concluídas em março.

“O plano para este ano inclui ainda a continuação das obras do centro de saúde da Sertã, que já se iniciaram [investimento de 629 mil euros], e do centro de saúde de Penamacor, que eram para se iniciar em 2018, mas que começaram no final do ano passado”, refere.

Vieira Pires adianta ainda que vão ser investidos 100 mil euros no centro de saúde de São Miguel, em Castelo Branco, sendo que esta obra tem como objetivo transformar o piso inferior do edifício em armazém.

“Este investimento permite centralizar o armazém que funciona em espaços dispersos e vai evitar o pagamento de rendas”, conclui.