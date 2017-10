Boom Festival com bilhetes a partir de quinta-feira

Os bilhetes do Boom Festival 2018, que se realizará entre 22 e 29 de julho do próximo ano, em Idanha-a-Nova, começam a ser vendidos online na próxima quinta-feira, dia 19, com nove meses de antecedência.

Com a Costa Rica como país convidado e um número limitado de entradas, os “boomers” portugueses terão bilhetes mais baratos, mas tal como todos os outros, limitados à lotação do evento.

Haverá duas fases, sendo que cada uma delas tem um número limitado de ingressos.

Na primeira fase, o bilhete custa 155€ e, na segunda, 195€, sendo que esta última arranca após terminar o número de entradas destinado à primeira.

Mas, se acontecer como na edição passada em que os bilhetes esgotaram em apenas 34 dias, resta ainda uma oportunidade para os participantes adquirirem os seus ingressos: através da rede de embaixadores do Boom Festival a partir de 19 de dezembro.

Os embaixadores são pessoas ou organizações independentes que representam a organização do Boom Festival em todo o mundo, vendendo desde bilhetes regulares a bilhetes com preço especial e funcionando como intermediadores entre os “boomers” e a organização que organiza o festival.

A lista de embaixadores será divulgada em novembro no website do evento. Para o Boom 2018 serão 75 embaixadores em 40 países.

Sem patrocinadores ou subsídios por opção própria, o Boom é integralmente financiado pela venda de bilhetes, arrendamento de espaço para restaurantes e cafés e serviços de alojamento.