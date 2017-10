António Fernandes também na corrida ao IPCB

O atual vice-presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), António Fernandes, anunciou esta quinta-feira que é candidato à liderança do estabelecimento de ensino.

Em nota de imprensa, António Fernandes sustenta a decisão em quatro razões: sente que há reconhecimento interno e externo, tem motivação para servir o IPCB e sentido de responsabilidade, existe possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de toda a região e, por fim, diz, “jamais posso defraudar a expectativa e esperança daqueles que em mim confiaram”.

Para já são dois os candidatos à presidência do IPCB: Valter Lemos e agora António Fernandes. As eleições ocorrerão no primeiro trimestre de 2018.

Célia Domingues