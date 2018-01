Acidente com motocultivador provoca um morto

Um homem de 79 anos morreu hoje na sequência de um acidente com uma máquina agrícola em Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco, disse fonte da GNR.

“O acidente registou-se numa propriedade privada [em Juncal do Campo], com o capotamento de um motocultivador. Morreu um homem de 79 anos”, explicou a fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse que o alerta foi dado às 11:25.

Foram mobilizadas para o local três viaturas dos bombeiros de Castelo Branco, com oito operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital da Covilhã e a GNR.