Acidente com máquina agrícola faz um morto

Um homem de 86 anos morreu esta terça-feira, no lugar de Patuda, na freguesia de Aldeia do Bispo, concelho de Penamacor, na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

O alerta foi dado às 18:04, tendo sido deslocados para o local uma equipa de bombeiros com cinco homens e uma dupla de socorristas do INEM, que já não conseguiram fazer nada. A GNR tomou conta da ocorrência.

Já na manhã desta quarta-feira, registou-se também um despiste na freguesia do Alcaide, no Fundão, mas do qual resultou apenas um ferido ligeiro.