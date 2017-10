Colmeal da Torre sonha com um parque temático

Não é propriamente uma novidade, porque o desejo de requalificar o atual campo de futebol já havia sido anunciada, mas agora chegam as imagens do ambicioso projeto do Centro Cultural, Desportivo e Recreativo (CCDR) do Colmeal da Torre, que naturalmente precisará do apoio da Câmara Municipal de Belmonte e da aprovação dos fundos comunitários.

Também a União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre se associa à ideia, tendo até assumido o pagamento do estudo e do projeto arquitetónico.

Transformar o campo de futebol e zona envolvente, já sem qualquer tipo de utilização, num parque temático com várias valências é o objetivo do projeto, que no total poderá representar um investimento entre os 400 e 600 mil, incluindo já o tão debatido Centro Interpretativo de Centum Cellas.

Todo o artigo na edição impressa do JF.

Filipe Sanches