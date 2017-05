Vários municípios da região com “insucesso escolar”

Um estudo sobre retenção no 1.º ciclo do ensino em Portugal revela que dois terços dos dos concelhos portugueses apresentam insucesso escolar, sendo que a Beira Interior tem cinco nessa lista “negra”: Idanha-a-Nova, Penamacor, Sabugal, Vila Velha de Rodão e Seia.

O estudo é da associação EPIS (Empresário pela Inclusão Social) e foi realizado por Maria de Lurdes Rodrigues (coordenação), Isabel Alçada, João Mata e Teresa Calçada.

Este projeto de investigação denominado “Aprender a ler e escrever em Portugal” tem como principal objetivo aprofundar o conhecimento sobre o problema do insucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade.

Uma das questões era perceber qual a incidência geográfica, social e organizacional do fenómeno do insucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade, tendo sido identificadas 541 escolas com níveis de repetência superiores à média nacional, em todos os anos de escolaridade. Foram classificadas como “escolas do insucesso”.

O problema do insucesso no segundo ano de escolaridade, revela a investigação, assume proporções mais dramáticas em escolas do interior do país e da periferia da cidade de Lisboa e é tributário de desigualdades territoriais que as escolas não conseguem contrariar.

Filipe Sanches