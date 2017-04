Populares e políticos “invadem” agência da Caixa em Almeida

Cem pessoas invadiram esta quarta-feira o interior do balcão da Caixa Geral de Depósitos de Almeida, Guarda, num protesto contra o eventual fecho daquela agência na sede do concelho.

No exterior, segundo Fátima Gomes, presidente da Junta de Freguesia local, estiveram reunidas aproximadamente outras cem pessoas.

“O nosso objetivo é termos uma resposta da administração da Caixa Geral de Depósitos em como a agência continua em funcionamento”, disse a autarca.

Um habitante de Almeida, que participou no protesto, explicou que pelas 14:00 as pessoas começaram a entrar nas instalações a pedir informações sobre as contas bancárias, evitando que as instalações fossem encerradas.

Elementos da GNR estiveram nas imediações.

O protesto terminou pelas 20:30, após garantia de diálogo por parte da administração da Caixa. No dia 2 de maio, haverá uma reunião em Lisboa. A agência fica aberta pelo menos até esse dia.