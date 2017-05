Pólenes muito elevados na região nos próximos dias

Os níveis de pólenes em suspensão no ar vão estar muito elevados nos próximos dias, com o distrito de Castelo Branco em destaque, bem como Coimbra, Lisboa, Évora e Portimão, alertou hoje a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

De acordo com o boletim polínico, com previsões até 11 de maio, a SPAIC avisa que os níveis de pólenes também vão estar elevados em Vila Real e no Porto.

Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira prevêem-se níveis baixos.

O alerta da SPAIC vai, particularmente, para os pólenes de árvores como o pinheiro, carvalhos, oliveira, bétula e sobreiro, e das ervas urtiga, parietária, gramíneas e tanchagem.

Os pólenes das árvores e das ervas provocam, na primavera, reações alérgicas, caracterizadas normalmente por espirros, comichões ou falta de ar. Em algumas pessoas podem provocar rinite, conjuntivite ou asma.