A pequena Filipa dá asas à família

Passavam apenas sete minutos do dia 7 de maio, quando Filipa Porfírio Correia resolveu nascer no mesmo dia do irmão, Fernando. A recém-nascida nasceu no Dia da Mãe e já tem voo marcado para daqui a um ano. Foi o primeiro bebé a nascer no distrito de Castelo Branco, por isso a família foi contemplada com uma oferta da TAP e Jornal do Fundão: uma viagem a cumprir no dia em que o bebé completar um ano.

No quarto do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, Elsa Porfírio, 32 anos, amamenta a pequena bebé de 3, 430 quilos, pouco antes do período das visitas. “O que é ser mãe, neste caso, pela segunda vez?”, perguntamos. Pedimos-lhe para descrever tanto amor por palavras…

“É tão bom, é um amor incondicional para toda a vida”, responde-nos com os olhos cansados mas abertos de tanta felicidade. A bebé foi sobretudo desejo do irmão de sete anos, confessa a mãe. “Por mim e pelo meu marido, ficaríamos só com um filho porque é cada vez mais difícil conciliar o trabalho com a responsabilidade familiar. Mas o Fernando (filho) pediu-nos tanto uma mana, que até foi ele que escolheu o nome”.

A conversa é interrompida pela entrada do filho Fernando, de 7 anos, e do marido. Ao entrar no quarto de hospital, os olhos do pequeno “agarra” tudo à sua volta. Vem feliz e ainda não viu tudo. A felicidade contagiante está estampada no rosto do pai.

Para onde vai o avião “Castelo Branco”?

A TAP batizou 20 aviões da sua frota regional com os nomes dos distritos portugueses e regiões autónomas, no projeto “Abraçar Portugal”. Segundo a companhia, “com esta iniciativa de homenagem à maternidade, a TAP materializa o seu abraço ao país, com um abraço às mães e aos bebés”.

Segundo apurou o JF, o avião “Castelo Branco” assegura rotas internas (entre os três principais aeroportos do continente) e também para os Açores, Madeira e algumas cidades de Espanha e sul de França.

Não perca toda a reportagem na edição impressa do JF.

Célia Domingues