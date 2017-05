Milhares de beirões em peregrinação a Fátima

No próximo fim de semana, milhares de peregrinos da região vão partir rumo a Fátima. A presença do Papa Francisco no Centenário das Aparições entre 12 e 13 de maio trará a Portugal pessoas de todo mundo e elevará a segurança interna aos níveis máximos. Nada que demova os peregrinos da Beira, que não alteraram os seus planos: a data de chegada a Fátima mantém-se (dias 11 ou 12 de maio) para assistirem à Procissão das Velas e à cerimónia da Canonização dos Pastorinhos. Sabem que vão encontrar, como sempre no 13 de maio, o recinto da Cova da Iria repleto de fiéis mas este ano em muito maior número devido à presença do Papa.

Mais de 800 peregrinações organizadas registaram-se nos serviços do Santuário de Fátima, envolvendo 91.540 peregrinos de todo o mundo.

O Movimento da Mensagem de Fátima, entidade que coordena a nível nacional a assistência aos peregrinos, estima que 40 mil pessoas caminhem até ao Santuário de Fátima. Isto associado ao elevado número de fiéis que se deslocarão ao recinto por outros meios, estima-se que no santuário se juntarão mais de um milhão de pessoas.

De Belmonte à zona do Pinhal partirão, segundo o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, “milhares” de peregrinos. “Recebemos vários contactos de grupos organizados, cada um com números distintos de peregrinos, mas que no seu conjunto chegam aos vários milhares”, adianta o tenente-coronel Paulo Martins, da operação “Peregrinação Segura” da GNR.

Célia Domingues