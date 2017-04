Lucinda Pereira comemorou 102 anos a 25 de abril

Lucinda Pereira é uma das pessoas mais velhas da Beira Interior e completou, terça-feira, dia 25 de abril, 102 anos de vida.

Natural da Póvoa de Atalaia, no concelho do Fundão, é a mais nova de 10 irmãos. Permanece consciente e no dia em que celebrou mais um aniversário demonstrou continuar bastante lúcida.

Utente do lar Nossa Senhora de Fátima, no Fundão, desde 2010, Lucinda Pereira fala sobre o que lhe perguntam e sobre o aniversário disse esperar que “para o ano haja um bolo maior e que cá estejam todos, se Deus o permitir”.

Os aniversários de Lucinda costumam ser festejados em família. Na Estrutura Residencial para Idosos celebra a vida com a segunda família que são os técnicos e equipa multidisciplinar daquele lar da Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

Mas também costuma celebrar com a família. Desta vez no almoço fora da Estrutura Residencial para Idosos, Lucinda Pereira esteve acompanhada duas netas, dois sobrinhos e a única filha viva que está radicada na região e a visita com regularidade.