Generg “injeta” 20 milhões na energia solar

O grupo Generg vai construir a primeira central solar da região. Com uma potência elétrica de 25MW (megawatts, unidade de potência equivalente a um milhão de watts), a que corresponde um investimento que deverá situar-se num valor final claramente acima de 20 milhões de euros, o parque será construído na freguesia de Alcains, no concelho de Castelo Branco, ocupará 80 hectares de uma propriedade adquirida para o efeito.

Após despacho do secretário de Estado de Energia, Jorge Seguro, o projeto foi apreciado pela Direção Geral de Energia. “Na sequência dessa apreciação foi validada a solução e as condições de remuneração a aplicar, pelo que se espera agora que o senhor secretário de Estado proceda à assinatura da correspondente licença de produção, explica a Generg ao Jornal do Fundão.

A construção da construção deste parque de aproveitamento de energia solar mereceu o apoio da Câmara de Castelo Branco, consubstanciado na declaração de Interesse Público Municipal, entretanto aprovada em Assembleia Municipal. “Neste momento está a ultimar-se o licenciamento camarário”, indica o administrador da Generg, Helder Serranho, ao JF.

Todos os pormenores do investimento na edição impressa do JF.

Célia Domingues