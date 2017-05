Festival da Paisagem com o Tejo em pano de fundo

O Geopark Naturtejo promove entre hoje e dia 11 de junho o Festival da Paisagem 2017 – Semana Europeia dos Geoparques, que conta com várias iniciativas para dar a conhecer paisagens, produtos e pessoas.

Em comunicado, explica que os sete municípios que constituem este território reconhecido pelo Programa Geoparques Mundiais da UNESCO, conjuntamente com Juntas de Freguesia e associações locais, unem-se para dar a conhecer paisagens, produtos e pessoas que fazem desta uma região com um grande potencial de inovação.

O festival começa com a realização do “Geoconvivência”, um evento organizado pelo geoparque espanhol de Villuercas-Ibores-Jara onde participam todas as escolas locais e onde o Geopark Naturtejo se fará representar pelo Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro de Idanha-a-Nova.

Entre sexta-feira e domingo, a Aldeia de Santa Margarida, em Idanha-a-Nova, recebe o VI Festival das Flores, e, no sábado, decorre a GeoRota do Orvalho, na Serra do Muradal, em Oleiros.

No domingo, em Vale da Senhora da Póvoa, Penamacor, realiza-se a caminhada “Conhecer o geossítio Serra D’Opa e o Castro de Sortelha Velha”.

Nos dias 04 e 05 de junho, o Geopark Naturtejo celebra o Dia Internacional do Ambiente no Sítio Património da Humanidade de Messel Pit (Alemanha).

Aqui decorre uma prova documentada da “Geodiversidade paisagística” do Geopark Naturtejo através de sabores locais, doces e salgados e no dia anterior realiza-se, na vizinha cidade de Lorsh, o Festival da Peónia, onde os Toulões, aldeia da rosa-albardeira em Portugal, participa com uma ação que pretende valorizar os recursos endógenos desta região junto do mercado e investidores alemães.

No dia 06 de junho é inaugurada uma exposição sobre ouro no Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova, dedicada a dar a conhecer as origens geológicas e a história da exploração mineira do ouro no território do Geopark Naturtejo.

A fechar o festival, a localidade de Zebreira (Idanha-a-Nova) recebe um evento de desporto na natureza dos dias 10 e 11 de junho.