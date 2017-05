Estudantes beirões apresentam projetos de Ciência

Oito projetos do distrito de Castelo Branco participam na 11.ª Mostra Nacional de Ciência, que se realiza de 1 a 3 de junho no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.

Mais de 300 jovens estudantes coordenados por cerca de 70 professores dão a conhecer os projetos que podem valer seis mil euros em prémios e a oportunidade de participarem nos mais variados certames internacionais.

Bioeconomia, Biologia, Ciências da Terra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Engenharias, Física, Ciências da Computação, Matemática e Química são as categorias dos 100 melhores projetos.

A mostra foi aberta a estudantes do ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior, tenedo revelado este ano uma forte adesão.

No distrito de Castelo Branco é a Escola Secundária Amato Lusitano (Castelo Branco) que mais projetos apresenta em competição (seis). A Escola Secundária Nuno Álvares (Castelo Branco) e a Escola Secundária Quinta das Palmeiras (Covilhã) também participam.