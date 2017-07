Eletrificação da linha até à Guarda pode trazer novos comboios

GOVERNO tem prevista a melhoria do material circulante da Linha da Beira Baixa, mas as mudanças só devem ocorrer com a eletrificação do troço entre a Covilhã e a Guarda, projeto que a tutela retomou em 2016, tendo já garantido que a obra é para avançar este ano.

A informação de que estão planeadas alterações e que “até à conclusão daquele troço” começam a circular novos comboios foi deixada pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins aos autarcas da região que na última quinta-feira se deslocaram, de comboio, até Lisboa para entregarem em mão àquele governante duas moções aprovadas por unanimidade na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), uma que pede a imediata abolição das portagens na A23 e na A25 e outra em que se reivindica a substituição do material circulante na linha da Beira Baixa, que é, desde 2011, assegurado por Unidades Triplas Elétricas, desajustadas à duração e ao perfil do Intercidades.

Catarina Canotilho