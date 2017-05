Construção civil dá sinais de retoma na região

As gruas voltam a erguer-se na paisagem urbana. No Fundão há 86 fogos em construção. Castelo Branco está a vender mais lotes e a Covilhã fala no maior aumento dos últimos anos

Há gruas e obras em vários pontos do Fundão. Depois de meia dúzia de anos de crise, a construção civil está de volta. Estaleiros, máquinas e trabalhadores voltam a dar vida a diferentes zonas da cidade.

Há, neste momento, vários prédios em construção no Fundão. Nalguns casos, as obras foram iniciadas há anos e estão agora a ser acabadas.

Também no concelho da Covilhã, a construção evidencia um claro sinal de retoma. Os índices relativos a edifícios licenciados e processos novos aumentaram de forma patente no ano passado e, principalmente, nos primeiros três meses de 2017. Os dados adiantados pelos serviços do urbanismo da Câmara Municipal traduzem uma recuperação no setor depois de vários anos de forte queda que, de resto, foi generalizada a todo o país.

Em Castelo Branco, a Câmara colocou em hasta pública mais dois lotes para construção, tendo um deles sido vendido num valor superior a 400 mil euros. Desde o início do ano, a autarquia concluiu a venda quatro lotes de terreno a empresas de construção civil que mostram interesse em retomar a dinâmica de outros tempos.

Lúcia Reis, Romão Vieira e Célia Domingues