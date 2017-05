“Caso” da Torá já chegou ao tribunal

Caberá ao tribunal decidir a quem pertence e quem deve guardar a Torá com mais de 400 anos que terá sido encontrada por um empreiteiro na Covilhã. O processo já corre em tribunal por iniciativa do empresário covilhanense José Correia, proprietário do conhecido restaurante “Zé do Sporting”, que interpôs um ação judicial em que explica que comprou a Torá ao empreiteiro, exigindo por isso que a Câmara lhe entregue o documento.

Todavia, a autarquia mantém a Torá à sua guarda, invocando o interesse público da mesma. O diferendo seguiu para tribunal.

“Já passaram estes meses todos e eles não atam nem desatam e nem sequer aceitaram as condições de uma proposta de empréstimo que lhes apresentei, portanto tive de seguir pela via legal”, apontou José Correia.

Catarina Canotilho