Belmonte, Covilhã e Fundão unem-se para promover a igualdade de género

UNIDOS em nome da causa maior que é o combate à violência doméstica e de género pela promoção da igualdade. Nesta questão, as diferenças ideológicas não têm sequer lugar e a luta deve ser assumida frontal e unanimemente. Também já se sabe que a união faz a força, principalmente quando se trata de travar batalhas.

Por isso mesmo, três municípios da região – Belmonte, Covilhã e Fundão, é justo que se diga – não hesitaram em unir-se e estabeleceram um Plano Intermunicipal para a Igualdade. Os resultados só poderão ser aferidos a longo prazo, mas o exemplo de cooperação e o sinal claro de que é vital pôr fim a situações que já nem deveriam ter lugar nas nossas sociedades ficou dado.

A cerimónia pública de ratificação deste compromisso solene decorreu no dia 19, na sede da Coolabora, instituição que coordenará estratégia comum para o combate à violência doméstica e de género.

Com um diagnóstico do território, os eixos estratégicos de intervenção definidos e apresenta 18 medidas de ação, este plano será implementado no terreno até 2020.

“É um plano que tem um horizonte temporal de quatro anos, temos expectativa de que daqui a dois anos esteja em velocidade cruzeiro e que tenhamos ganho força, resistência e competência para o reformular e para o aprofundar”, afirmou a presidente da Coolabora, Graça Rojão.

