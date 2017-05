Bebé nasce no Dia da Mãe e ganha voo da TAP

Passavam apenas sete minutos do dia 7 de maio, Dia da Mãe, no Hospital da Covilhã, quando Filipa Porfírio Correia resolveu nascer no mesmo dia do irmão, Fernando. Filipa ficará assinalada como a primeira bebé a nascer no Dia da Mãe em 2017.

A TAP ofereceu às primeiras mães de domingo, nos 18 distritos portugueses, uma viagem para a família a cumprir no dia em que o bebé completar um ano. Será o batismo de voo da criança. Como a TAP tem aviões com os nomes de todos os distritos, as viagens serão cumpridas nas aeronaves como a denominação do respetivo distrito.

Toda a reportagem, em exclusivo, na edição desta semana do Jornal do Fundão, parceiro oficial desta campanha da TAP no distrito de Castelo Branco.