Aeródromo de Castelo Branco continua a crescer

A Câmara de Castelo Branco vai investir 851 mil euros em dois espaços, sendo que a maior parte (584 mil euros) destina-se à construção de um hangar no aeródromo da cidade.

“Este investimento vem dar continuidade e reforçar a aposta que temos feito no aeródromo e também na criação de novas e melhores infraestruturas ao aeroclube de Castelo Branco”, disse à agência Lusa o presidente do município, Luís Correia.

O autarca explicou que o executivo que preside tem vindo a investir permanentemente no aeródromo de Castelo Branco no sentido de o dotar com “mais e melhores condições” de funcionamento e com o objetivo de o tornar cada vez mais atrativo.

“Neste âmbito, depois da construção da torre de controlo, vai agora ser construído o primeiro hangar no aeródromo”, frisou.

O valor total do investimento é de 584 mil euros, sendo que o prazo de execução da obra é de 180 dias.

Já em relação ao complexo do Paço Episcopal de Castelo Branco e do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, cuja responsabilidade de gestão passou recentemente para a câmara, vai ser feito um investimento de 267 mil euros na beneficiação e requalificação daqueles espaços.

Esta obra tem um prazo de execução de 135 dias.