Acidentes com dois mortos na região nas últimas horas

Depois de muitas semanas de tempo seco, chegou a chuva intensa no país e na região, com as habituais consequências. Para além de inundações e deslizamentos de terras, há a registar duas mortes no espaço de 24 horas, ambas no distrito da Guarda.

As vítimas foram sequência de dois acidentes de viação. O primeiro ainda na terça-feira, em Paços da Serra, no concelho de Gouveia, quando o condutor de um motociclo morreu após colisão com um automóvel.

Já esta quarta-feira, ao início da tarde, o condutor de um denominado “veículo sem carta” morreu também depois de um embate com um veículo pesado de mercadorias, na Arrifana, a escassos quilómetros da cidade da Guarda. O piso escorregadio é a possível causa do acidente.

Mais para sul, na zona de Belmonte, Teixoso, Covilhã e Tortosendo há registos de vários despistes, felizmente sem consequências para os condutores, bem como relatos de inundações na Sertã.

Filipe Sanches