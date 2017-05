Acessórios de luxo dão trabalho a 95 pessoas na Covilhã

O GRUPO franco-suíço FM Industries Sycrillor tem na Covilhã um centro de produção que se dedica em exclusivo ao fabrico de acessórios de luxo para algumas das mais prestigiadas marcas internacionais, como a Louis Vuitton, Cartier, Hermés ou Mont Blanc, anunciou esta semana a Câmara Municipal.

A nova estrutura fabril estará já a funcionar com com 95 funcionários, segundo refere a autarquia em nota enviada à nossa redação. Trata-se de uma unidade que se dedica produção de bijuterias de alta gama para algumas das marcas mais prestigiadas do mundo.

Romão Vieira