Sete casos de Hepatite A na região

Segundo dados da Direção-geral de Saúde, desde janeiro foram observados sete casos confirmados de hepatite A na região centro.

A hepatite A é uma inflamação no fígado causada pelo vírus com o mesmo nome, que se transmite normalmente por meio de alimentos ou água contaminados. Por esta razão, é uma doença com mais incidência em países menos desenvolvidos.

Portugal tem até hoje 242 casos registados de hepatite A, num surto que começou no início do ano e afeta outros países europeus.

O balanço foi feito pelo diretor-geral da Saúde, Francisco George, numa conferência de imprensa em Lisboa.

Isabel Aldir, responsável do Programa das Hepatites Virais da Direção-geral da Saúde, diz que 93 por cento dos casos ocorrem em homens e em 57 por cento confirmou-se contágio por via sexual.

Isabel Aldir adiantou ainda que a maioria das situações (quase 90 por cento) ocorre em pessoas dos 18 aos 50 anos, sobretudo em pessoas dos 18 aos 39 anos.