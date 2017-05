Hospital no limite por falta de assistentes operacionais

O presidente da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB), Vieira Pires, disse hoje que o Hospital Amato Lusitano (HAL) está com falta de assistentes operacionais e que atingiu o limite nesse setor.

“Deixamos esta mensagem ao doutor José Tereso [presidente da Administração Regional de Saúde do Centro], para transmitir ao senhor secretário de Estado [da Saúde]. Os recursos médicos não chegam e são necessários recursos de outra ordem, os mais elementares possíveis, mas nem por isso menos importantes: são os assistentes operacionais”, afirmou o presidente da ULSCB, Vieira Pires.

Este responsável falava durante as comemorações do 40.º aniversário do HAL, cerimónia em que estava prevista a presença do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, mas que por motivos de agenda acabou por não acontecer, fazendo-se representar pelo presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSCentro), José Tereso.

“O hospital está no limite das suas capacidades na questão de assistentes operacionais, que são tão úteis como o médico mais diferenciado”, realçou Vieira Pires.

Depois, fez um breve balanço daquilo que se tem passado no HAL, que integra a ULSCB conjuntamente com mais nove centros de saúde espalhados por oito concelhos e que servem uma população de quase 103 mil habitantes, dos quais 31% têm mais de 65 anos.

Só em equipamentos, o conselho de administração (CA) investiu 950 mil euros para dotar os serviços de maior capacidade e para a resposta ser mais eficiente.

Vieira Pires explicou ainda que é necessária a renovação do quadro médico e aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados e hospitalização domiciliária.

Deixou ainda a garantia de que os centros de saúde de Idanha-a-Nova, Sertã e Penamacor vão ser remodelados, além do centro de saúde de S. Tiago, em Castelo branco, cujas obras já estão em curso e que foram possíveis através de uma parceria com o município local que avançou com o financiamento.