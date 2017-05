Luís Correia confirma recandidatura

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, vai recandidatar-se ao cargo pelo PS, nas autárquicas de 1 de outubro, para tentar um segundo mandato, revelou hoje o autarca.

“A nossa estratégia está definida e a ser implementada. Importa dar continuidade ao trabalho e ao sucesso que foi atingido durante este mandato. É nesse sentido de responsabilidade e de compromisso que vejo a decisão da concelhia [do PS] de apoiar o meu nome para as próximas autárquicas”, afirmou o autarca socialista.

Em comunicado, o secretariado da secção concelhia do PS de Castelo Branco explica que tendo em consideração a “comprovada experiência autárquica do atual presidente da Câmara, a sua reconhecida capacidade de gestão (…)” propõe que a Comissão Política Concelhia do PS aprove o nome de Luís Correia a presidente da câmara.

Adiantam ainda que lhe deve ser concedida “a necessária autonomia para a feitura das listas à Câmara à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia”.

O secretariado destaca ainda algumas prioridades do atual executivo, como o apoio à inovação social, empreendedorismo e a criação de emprego, a valorização do património e incentivo à produção cultural como motores de desenvolvimento turístico, a preocupação com a regeneração urbana e a atenção dada às freguesias, além da situação financeira de excelência do município.