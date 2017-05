Catarina Gavinhos candidata da CDU no Fundão

A professora Catarina Gavinhos é escolha da CDU para encabeçar a candidatura comunista à presidência da Câmara Municipal do Fundão, depois da decisão tomada na última reunião do partido.

Licenciada em Matemática e doutorada em Engenharia do Ambiente, Catarina Gavinhos é docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, tendo também algum material publicado em termos de investigação.

A CDU anunciou igualmente o nome do jovem Guilherme Freches como candidato à Assembleia Municipal. Mestre em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico, trabalhou já em investigação no Neuroplasticity and Neural Activity Lab da Fundação Champalimaud e neste momento é analista de dados na Analytics Consulting do BNP Paribas Portugal.