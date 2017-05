Bombeira Ema Gomes candidata da CDU na Sertã

Ema Gomes, 24 anos, bombeira em Cernache do Bonjardim, é a candidata da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal da Sertã, sendo Hugo Simões, 25 anos, o candidato à Assembleia Municipal, anunciou esta quinta-feira a Concelhia da CDU.

Em comunicado, a CDU da Sertã refere que Ema Pereira Gomes, 24 anos, é solteira, reside na vila de Cernache do Bonjardim (Sertã), onde exerce a profissão de bombeira, foi coordenadora do Núcleo de Proteção Civil da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (2012 a 2013), candidata a deputada à Assembleia da República, pelo círculo de Castelo Branco nas eleições legislativas de 2015, e é membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes.

Tendo feito notar que “o momento de apresentação pública com o aprofundamento das linhas de atuação e bases programáticas será oportunamente divulgado”, a CDU refere na mesma nota informativa que a candidata “apresenta-se com um projeto de honestidade, trabalho e competência, profundamente ligado aos interesses dos trabalhadores, do ambiente e das pessoas do concelho da Sertã”.

Nesse sentido, destaca, “no concelho da Sertã, mesmo sem eleitos, os partidos que integram a CDU, Partido Comunista Português e Partido Ecologista Os Verdes, nunca deixaram de intervir e de estar ao lado das populações”, tendo dado como “exemplos, a intervenção da CDU na necessidade de requalificação da Estrada Nacional 238, as descargas na Ribeira Grande e na Ribeira do Amioso, os esgotos a céu aberto em Cernache do Bonjardim, o mau funcionamento da ETAR da Sertã, corte de árvores nas margens da ribeira, parque infantil na Sertã sem condições de segurança e a expansão do cemitério de Cernache do Bonjardim contra a vontade da população”.

Hugo Simões, 25 anos, solteiro, técnico de informática e residente em Outeiro da Lagoa (Sertã), é o candidato da coligação à Assembleia Municipal da Sertã.