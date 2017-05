Três detidos durante operações da GNR

Um conjunto de operações pela GNR no distrito de Castelo Branco, entre 1 e 7 de maio, levou à detenção de três indivíduos.

Todas as detenções ocorreram em flagrante delito – dois dos casos por condução sob o efeito de álcool e o terceiro por tráfico e consumo de droga. Foram também apreendidas durante as operações 33 doses de haxixe e sementes de cannabis, assim como armas de fogo, munições e material para corte e medição de estupefacientes.

As operações policiais não se limitaram a detenções e apreensões. Incluíram também fiscalização do trânsito, com mais de 200 infrações detetadas e 23 acidentes registados, e no âmbito da fiscalização geral, com 19 casos envolvendo leis sanitárias, animais de companhia, licenciamento de obras e águas pluviais.

A GNR de Castelo Branco também participou, ao longo da semana, num grande número de ações de sensibilização nos âmbitos da proteção florestal e segurança pessoal e rodoviária.