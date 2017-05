GNR apreende 600 peças de roupa contrafeita em duas feiras

O Comando Territorial da GNR da Guarda, através do Destacamento de Intervenção, apreendeu, no sábado e na segunda-feira (dias 20 e 22 de maio) 600 peças de vestuário contrafeito, com um valor total presumível de 15.195 euros.

As apreensões foram efetuadas no decorrer de duas operações de fiscalização às feiras de Pínzio (concelho de Pinhel) e da Mêda, tendo, para além das apreensões, sido identificados nove feirantes e elaborados nove autos de notícia (seis por contrafação e três relacionados com bens em circulação).

Os autos de notícia foram remetidos aos tribunais judiciais de Pinhel e Vila Nova de Foz Côa.