18 Jan 2017, 23:03h



A Serra deu a "Estrela" aos visitantes de Guimarães

O Sporting da Covilhã foi esta quarta-feira eliminado nos quartos-de-final da Taça de Portugal, na receção ao Vitória de Guimarães (0-1), num encontro bem disputado e no qual a "estrelinha" da sorte befejou os visitantes.

Quem não viu a partida (no Complexo Desportivo da Covilhã ou pela TV) dificilmente consegue imaginar o domínio que os covilhanenses exerceram sobre os vimaranenses, sobretudo na segunda parte.

De facto, depois de uma primeira parte de ligeira superioridade do Vitória, o Sp. Covilhã foi claramente superior no segundo tempo, com mais posse de bola, com mais ataques e com mais remates. Para infelicidade da equipa de Filipe Gouveia, as diversas tentativas saíram sempre à figura ou ao lado, com destaque para Chaby, Harramiz e Pintassilgo.

O guarda-redes serrano terminou o encontro sem fazer uma única defesa difícil e nada podia fazer no golo que decidiu o encontro, aos 79 minutos. O central e capitão vimaranense, Josué, subiu pelo flanco direito, criou superioridade numérica, a bola sobrou para Bruno Gaspar e este cruzou para Hernâni, no segundo poste, que finalizou com classe.

Os serranos fizeram estrear o brasileiro Erivelto nos 20 minutos finais, o avançado ainda ameaçou com um livre direto (Miguel Silva fez uma enorme defesa), mas definitivamente não era uma noite de sorte para o Covilhã.

Foi exatamente isso que sublinhou o treinador serrano, Filipe Gouveia:

"Fica um sabor amargo por tudo aquilo que fizemos. Orgulha-me podermos defrontar equipas como o Braga e o Guimarães com bom futebol. Gostamos de jogar bem e hoje fizemos isso outra vez. Merecíamos pelo menos o prolongamento, após uma segunda parte toda nossa. O problema é que a qualidade dos jogadores do Vitória fez a diferença no único lance de perigo que criaram".

"Na parte final arriscámos com o Erivelto, mesmo sabendo que íamos perder alguma dinâmica e capacidade de pressão. Quem marcasse naquele momento quase de certeza que ganhava e nós queríamos marcar primeiro. Infelizmente não deu, mas fizemos uma campanha notável e agora vamos focar-nos na II Liga, para rapidamente atingirmos um lugar na tabela mais condizente com o nosso valor."

Do lado Vitória, Pedro Martins sublinhou a preparação da equipa para um cenário tão adverso:

"Para além de defrontarmos uma equipa de qualidade e muito bem orientada, que tinha eliminado o detentor do troféu, encontrámos condições climatéricas difíceis e um relvado que não estava nada bom. Preparámo-nos para isso e durante os 90 minutos soubemos dar resposta. Na segunda parte foi preciso algum sacrifício e depois fomos recompensados. Sempre assumimos que o objetivo é estar no Jamor. Pessoalmente, estou pela terceira vez consecutiva nas meias-finais. Acredito que vamos à final, mas antes disso há jogos importantes para preparar e realizar."

FICHA

Jogo no Complexo Desportivo da Covilhã.

Sporting da Covilhã - Vitória de Guimarães, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Hernâni, 79 minutos.

Equipas

- Sporting da Covilhã: Igor Rodrigues, Gilberto (Onyeka, 82), Zarabi, Joel, Mike, Djikine, Diarra, Chaby (Luís Pinto, 89), Pintassilgo (Erivelto, 70), Medarious, Harramiz.

(Suplentes: Hugo Marques, Zé Pedro, Prince, Luís Pinto, Ponde, Onyeka e Erivelto).

Treinador: Filipe Gouveia.

- Vitória de Guimarães: Miguel Silva, Bruno Gaspar, Pedro Henrique, Josué, Konan, João Aurélio (Bernard, 57), Zungu, Hernâni (Moreno, 87), Raphinha, Hurtado (Prince, 90+2) e Soares.

(Suplentes: Douglas, Moreno, Tozé, Alex, Bernard, Prince e Teixeira).

Treinador: Pedro Martins.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Aurélio (47), Gilberto (51), Zungu (76).

Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.

Por: Filipe Sanches