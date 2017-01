18 Jan 2017, 15:33h

O que pode ver nos próximos dias na região Aranhas, no concelho de Penamacor, vai estar em festa nos próximos dias 20, 21 e 22 de janeiro. É a festa das varas do fumeiro, “Festival Ainda Agora Aqui Cheguei”. O programa inclui música tradicional, animação e, claro, enchidos para todos os gostos. São três dias de festa dedicados aos enchidos tradicionais daquela freguesia. TEATRO Espetáculo sobre a atriz francesa Annie Girardot que se esqueceu das deixas da sua personagem em cena. A digressão internacional do seu monólogo teve de ser cancelada. Annie morre alguns anos após este incidente. Regressa neste espetáculo com a expectativa de mudar os últimos anos da sua vida, marcados pela falta de trabalho, a perda da memória e o esquecimento. Bilhete 5 euros. Dia 19 de janeiro no Cine-Teatro em CASTELO BRANCO. Texto, encenação e interpretação: Elmano Sancho e Juanita Barrera. Dia 12 de março, às 16, no auditório Unidos Futebol Clube, no TORTOSENDO, revista à portuguesa - “Ol(h)á Florbela!” liderada por FLORBELA QUEIROZ E VERA MÓNICA. Este espetáculo tem percorrido todo o país e chega agora ao interior. Os bilhetes começarão a ser vendidos esta semana (no Unidos do Tortosendo e na Junta de Freguesia do Tortosendo).A revista tem a produção de Ricardo Miguel e João Nuno Baptista (natural da Covilhã). MÚSICA A Academia de Música e Dança do Fundão dá concertos no dia 21 de janeiro, na igreja da Misericórdia no FUNDÃO e no dia 22 na igreja do Convento de Santo António, em PENAMACOR. Os Criatura, uma banda de reivenção da música tradicional portuguesa, são os senhores que se seguem no Ciclo Relavrar, no Teatro Municipal da GUARDA. Atuam sábado, dia 21, às 21 e 30, no Grande Auditório. O hotel Tryp Colina do Castelo em CASTELO BRANCO recebe no dia 20 de janeiro, às 20 e 30, a Noite de Fados & Petiscos, onde a tradição e a gastronomia se aliam para um momento muito especial. Para animar o serão a fadista residente Ana Paula junta-se ao convidado Luís Capão, acompanhados na guitarra portuguesa por António Sereno e na viola por Rui Marques. INICIATIVAS A EPABI realiza o Ciclo de Masterclass 2017 entre os dias 26 de fevereiro e 1 de março de 2017 na Covilhã. O Ciclo de Masterclass conta com a parceria do Conservatório de Real de Haia (Holanda) e com o apoio da Câmara Municipal da Covilhã. O Cybercentro de Castelo Branco acolhe no dia 23 de janeiro o Workshop de Fotografia a Preto e Branco. Vai dividir-se em duas partes: Fotografia de Estúdio com máquinas analógicas e digitais e uma segunda parte com os conceitos básicos da revelação a preto e branco, que permitirá ao participante realizar, ele próprio, todo o percurso, desde a composição, criação da fotografia, revelar a película e a ampliar fotografias em laboratório. A Alma Azul inicia no dia 22 de janeiro, domingo, em Alcains, o seu Programa de 2017 dedicado ao Património Cultural da Beira. Ao longo de todo o ano, a Alma Azul promove espaços e personalidades do património cultural da Beira através de colóquios, residências, documentários, livros e exposições. Janeiro será dedicado a Francisco Tavares Proença Júnior e ao seu Museu de Castelo Branco, e terá lugar em Alcains e Coimbra. Festa de S. Sebastião na ENXABARDA, nos dias 21 e 22 de janeiro, com música, atividades religiosas, fogo preso e serviço de bar. DANÇA No dia 21 de janeiro, às 21 e 30, no Teatro-Cine em CASTELO BRANCO, dança contemporânea com a Companhia de Dança Contemporânea de Évora. IN-SHELL-SIDE é uma viagem. Uma passagem para outro estado psíquico, emocional e físico. É uma troca de tudo por tudo. É partilha, cumplicidade, confiança, força, direção, é LUZ. É energia que pulsa nos corpos e entre os corpos, é o que nos liga ao universo e o universo a nós. É ação que constrói e desconstrói padrões de movimento. Bilhete 8 euros.