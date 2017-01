18 Jan 2017, 15:25h

Palácio do Picadeiro em Alpedrinha invadido por novos sons Intervenção será realizada nos próximos meses e deve estar concluída até ao Chocalhos. Projeto vai além do proposto no orçamento participativo “PARE, escute e viaje”. A partir de setembro esta é a proposta que será apresentada a todos quantos visitem o Palácio do Picadeiro, verdadeiro ex-líbris de Alpedrinha. De acordo com um novo conceito e tendo como fio condutor o som e as paisagens sonoras do concelho, os conteúdos deste edifício vão ser renovados e o espaço passa a integrar um estúdio de gravação profissional que terá capacidade para gravar até uma orquestra. O projeto, já se sabe, nasceu no âmbito da proposta vencedora do orçamento participativo para 2015, mas vai muito além do inicialmente previsto, conforme explicou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Fernandes, que no último sábado apresentou em Alpedrinha aquilo que será o “novo” Palácio do Picadeiro. Toda informação na edição semanal. Por: Catarina Canotilho