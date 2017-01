18 Jan 2017, 15:07h

Castelo Branco vai ter cinco novos parques As cidades não se fazem só de betão. Até início de 2018 vão abrir três parques urbanos a partir da reabilitação de 50 hectares de área verde EM QUALQUER cidade, as áreas de contacto com a natureza são lugar de (re)encontro, de espaço de recreio e descanso mas também local de produção agrícola. Nos próximos dois anos vão “entrar” em Castelo Branco 47 hectares de áreas verdes. O município está a reabilitar duas quintas e uma propriedade, ficando para 2018 a reabilitação de mais dois parques urbanos: na Cruz do Montalvão (conhecido como “Campo de Tiro”, junto à rotunda que dá acesso ao Nercab) e no Vale da Europa (próximo da rotunda com o mesmo nome, que tem uma cascata de água). Nesta estratégia de valorização do espaço verde procura-se estreitar relações entre a cidade e a sua periferia, através do encontro da cidade com o campo. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Célia Domingues