18 Jan 2017, 15:03h

EDITORIAL



Os “custos” do jornalismo

OS JORNALISTAS reuniram-se em congresso 19 anos depois. Nestas quase duas décadas sem uma reunião magna onde a classe pudesse debater os problemas, o mundo da informação entrou num acelerado processo de mudança, onde as tradicionais estruturas de financiamento do setor começaram a soçobrar. E este começa por ser o problema fundamental, de onde decorrem todos os outros que atingem a profissão. No meio de tudo isto alimentaram-se, por entre a tempestade da incerteza, muitas fantasias e utopias, mas a realidade ainda é apenas uma e só uma: fazer informação custa dinheiro. Custa a recolha, o tratamento e a distribuição da mesma. Custa dinheiro manter uma redação com profissionais de qualidade que estão obrigados a cumprir as regras deontológicas da profissão; custa manter aceso um espírito de liberdade que não esteja acorrentado a um ou dois interesses que, a curto prazo, podem garantir a sobrevivência da publicação, mas que determinam as guinadas rumo ao descrédito, irrelevância e consequente encerramento do projeto. O jornalismo livre, competente e credível custa dinheiro. E ainda bem, porque já cá andamos há tempo suficiente para desconfiar da alegada gratuitidade das coisas e de outras fábulas mais recentes, mas não menos encantatórias, como a do “jornalismo do cidadão”.

No século XIX, a imprensa, tal como ainda hoje a conhecemos na essência, garantiu uma rápida expansão através da conjugação de vários fatores. Um deles, foi a recorrente inclusão de publicidade nas edições, que embarateceu o preço de capa, diluindo o preço de produção do jornal, tornando-o num bem acessível à esmagadora maioria da população. Uma pareceria em que todos ganharam. De resto, a publicidade, as receitas das vendas em banca e das assinaturas passaram a ser o triângulo virtuoso que mantinham um projeto editorial em velocidade de cruzeiro. Hoje, essa fórmula não é replicável, porque a cultura de gratuitidade que vinga no espaço digital e a crescente resistência em pagar pela informação não o permitem. Com a degradação da circulação em papel e a migração da publicidade para outras plataformas de distribuição, deu-se a tempestade perfeita para os projetos editoriais. A migração de leitores para o digital não foi acompanhada pela transferência de receitas publicitárias, que se dispersaram por outros players – fidedignos ou não – ou que ficam na mão dos grandes tubarões da agregação e distribuição digital.

Mas as graves questões que se colocam neste contexto não devem ser apenas colocadas aos jornalistas e às empresas detentoras dos media. A questão tem que ser colocada também à sociedade. Que jornalismo queremos? O do corta e cola? O da caixa de ressonância? O de secretária, a editar comunicados de imprensa? Se isso basta, então estamos conversados. Se entendermos a relação entre o jornalismo e o espaço público numa outra dimensão – a do fomento do debate cívico e da salvaguarda de uma informação credível no meio de um chorrilho de mentiras e boatos da dita era da “pós-verdade” – então é tempo de todos assumirem as responsabilidades. O jornalismo tem custos? Tem! Mas são infinitamente inferiores aos de não ter jornalismo.

Por: Nuno Francisco