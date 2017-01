Saúde (JF Diário)

18 Jan 2017, 15:00h

Reivindicações na saúde continuam sem resposta Manuel Delgado esteve na Covilhã, mas não se comprometeu com as reivindicações da região para o setor da saúde. Mantém-se tudo em aberto AINDA não existe qualquer decisão relativamente à criação da Unidade Local de Saúde Universitária da Cova da Beira, nem tão pouco para a instalação da Unidade de Hemodinâmica na Covilhã ou da Unidade de Medicina Nuclear do Fundão. A informação foi deixada na última quinta-feira pelo próprio secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que esteve na Covilhã para presidir à inauguração da Unidade de Farmacovigilância que ficará instalada na Universidade da Beira Interior. Questionado pelos jornalistas sobre o andamento dos processos para a concretização destas aspirações antigas da região no setor da saúde, o responsável pela tutela explicou que ainda não há uma decisão em nenhum dos casos. Toda a informação na edição semanal. Por: Catarina Canotilho

