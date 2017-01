18 Jan 2017, 14:57h



“A Covilhã está a precisar de uma terapia de choque”

O CDS/PP foi buscar o ex-secretário de Estado do Turismo do governo da coligação PSD/CDS para ser o cabeça de lista à Câmara. Adolfo Mesquita Nunes que tem raízes na cidade quer travar o fenómeno de perda de relevância da Covilhã. E promete uma nova forma de fazer política pela positiva

JORNAL DO FUNDÃO – É o candidato do CDS/PP à Câmara da Covilhã. O que o levou a aceitar este desafio?

ADOLFO MESQUITA NUNES – Aceito com muito entusiasmo e determinação o convite que o CDS/PP da Covilhã me fez para ser cabeça de lista à Câmara Municipal. E aceitei porque estou preocupado com a situação da cidade e com as repercussões que terá no futuro para os covilhanenses. Neste sentido penso ter a estratégia e a liderança certa para ajudar a travar o fenómeno de perda de relevância da cidade.

Não o preocupa que os covilhanenses não o possam conhecer?

O que é importante é que os covilhanenses conheçam o projeto que vou apresentar para a cidade e para o concelho. Que se identifiquem com o estilo de liderança que procuro trazer e com o diagnóstico que faço da cidade. Apresento-me a estas eleições tal e qual como sou, com o passado que tenho e com as ideias que defendo com ambição máxima. Conheço muito bem a cidade e o concelho. Vivi grande parte da minha vida na Covilhã. Não nasci cá mas vim com três anos para a Covilhã e só de cá saí quando fui para a faculdade.

Romão Vieira e Luís Nave