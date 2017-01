15 Jan 2017, 22:51h

Sertanense dá mais um passo para o apuramento O Sertanense deu mais um importante passo em direção à fase de subida do Campeonato de Portugal, uma vez que venceu este domingo o Vitória de Sernache por 2-0 e segurou o segundo lugar da tabela classificativa. Os homens da Sertã precisam agora de segurar os dois pontos de vantagem que têm sobre o Sp. Ideal nas duas jornadas que faltam. Praticamente fora da "corrida" ficou o Benfica e Castelo Branco, que perdeu (1-0) no terreno do líder, o Fátima, que já está apurado. Na próxima ronda, o Sertanense recebe o Operário e se vencer poderá garantir logo o apuramento, até porque o Ideal tem uma deslocação difícil a reduto do Leiria, que ainda está na luta depois de ganhar este domingo em Oleiros por números esclarecedores (0-4). No distrital de Castelo Branco, o Águias do Moradal está cada vez mais sozinho na liderança. Este domingo ganhou ao Ródão (4-1) e ficou já com sete pontos de vantagem sobre o Alcains, que empatou em Idanha-a-Nova (1-1). Outros resultados: Belmonte-Pedrógão 2-1 Ac. Fundão-Atalaia 1-1 IPCB-Proença 1-0 Folgou a Estação No distrital da Guarda, o Fornos continua na frente, mas agora com dois rivais mais perto. Resultados: AD São Romão 3-1 Estrela Almeida Fornos de Algodres 1-1 Aguiar da Beira Ginásio Figueirense 4-0 Desportiva do Soito SC Sabugal 5-1 Os Vilanovenses Trancoso 1-0 Vila Cortez Vilar Formoso 0-1 Manteigas Por: Filipe Sanches