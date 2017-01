15 Jan 2017, 01:10h

Sábado diferente para Sp. Covilhã e Desportiva do Fundão Os dois clubes mais cotados da Beira Interior nas suas modalidades jogaram este sábado e tiveram sortes bem diferentes. No futebol o Sporting da Covilhã perdeu em casa, enquanto no futsal a Desportiva do Fundão ganhou fora. Os covilhanenses foram derrotados pelo Penafiel (2-3) e desceram para o 12.° lugar da II Liga. Estiveram a perder duas vezes, conseguiram empatar com golos de Harramiz e do estreante Onyeka, mas já nos descontos permitiram o triunfo visitantes. Os serranos voltam a jogar na quarta-feira, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, em casa, frente ao Vitória de Guimarães. O jogo realiza-se às 18h30 no Complexo Desportivo d Covilhã. Na I Divisão Nacional de futsal, o Fundão ganhou na Quinta dos Lombos (1-2), reforçou a sexta posição e ficou a sete pontos do quarto lugar, um dos objetivos da equipa. O colombiano Yulian e o brasileiro Eskerda fizeram os golos dos fundanenses, que na próxima ronda recebem o S. João, penúltimo classificado. Por: Filipe Sanches