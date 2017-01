11 Jan 2017, 15:55h

O que pode ver nos próximos dias na região Os Amor Electro atuam no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, no dia 14, a partir das 21 e 30. Desde a sua estreia em disco, em 2011, os Amor Electro não têm parado de crescer, sendo, hoje, um dos principais projetos da moderna música portuguesa. Com “Cai o Carmo e a Trindade”, Tiago Pais Dias, Rui Rechena e Ricardo Vasconcelos proporcionam a Mariza Liz, reconhecidamente uma das mais marcantes vozes da actual música portuguesa, o ambiente ideal para exprimir todo o seu talento. MÚSICA A Academia de Música e Dança do Fundão dá concertos no dia 21 de janeiro, na igreja da Misericórdia no FUNDÃO e no dia 22 na igreja do Convento de Santo António, em PENAMACOR. Em Vila Velha de Ródão a soprano Filomena Silva e o pianista interpretado um conjunto de obras recentemente editado em CD, sob o título: Vianna da Motta - obras para voz e piano. Vianna da Motta foi um marco enquanto compositor e pianista na história da música em Portugal, pelo que a sua divulgação da sua obra é do maior interesse com vista à formação de públicos, ao enriquecimento cultural e à divulgação da música portuguesa. A EPABI realiza o Ciclo de Masterclass 2017 entre os dias 26 de fevereiro e 1 de março de 2017 na Covilhã. A iniciativa compreende um conjunto de cursos intensivos nos diversos instrumentos musicais, dinamizados por professores convidados de renome nacional e internacional e destinados a jovens estudantes de música. O Ciclo de Masterclass conta com a parceria do Conservatório de Real de Haia (Holanda) e com o apoio da Câmara Municipal da Covilhã. O jazz regressa ao Cine Teatro Avenida, CASTELO BRANCO, no âmbito das Noites Azuladas. A 13 de janeiro atua o trio lisboeta Kolme com Elisa Rodrigues. O Município de Vila de Rei organiza, no próximo 5 de fevereiro, a segunda edição da iniciativa “Folclore no Centro”, que, este ano, irá englobar uma Feira de Velharias, Antiguidades e Colecionismo. Os Sensible Soccers atuam n’A Moagem, no Fundão, a 13 de janeiro, às 22 horas. Este é o primeiro concerto de 2017 do programa “Sons à Sexta”. Uma vez por mês, com parceria com a Antena 3, sobe ao palco daquele auditório uma banda mais tocada e em destaque no panorama musical português. Os Sensible Soccers lançaram em março o álbum “Villa Soledade”, que foi tão bem recebido como o primeiro álbum “8”. EXPOSIÇÕES “Des” - (Inspiração) é o nome da exposição de Sónia Travassos que vai estar patente ao público até 29 de janeiro na sala da Nora, no Cine Teatro Avenida, em CASTELO BRANCO. Irá realizar-se, no dia 13 de janeiro, sexta-feira, às 17 horas, n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, a inauguração das exposição “Desenhos da Vida”, da Associação Luzlinar (com desenhos do Centro de Acolhimento para Seniores de Vila Franca das Naves, Trancoso e Feital), e também “A Forma”, de Flávio Delgado (desenho e pintura). TEATRO Uma peça de teatro sobre a vida e obra de Francisco Tavares Proença Júnior, baseada na sua correspondência, é a narrativa da peça que vai ao palco pelo grupo Váatão, a 17 de janeiro, às 17 e 30, no Museu Tavares Proença Junior, em CASTELO BRANCO. O jovem arqueólogo da Beira Baixa, partindo das descobertas realizadas no Monte de São Martinho, foi reconhecido e premiado internacionalmente, situação invulgar no Portugal do início do século XX. Do seu enorme legado cultural, em que lançou luz sobre os vestígios dos nossos antepassados, destaca-se a criação do Museu em Castelo Branco. INICIATIVAS Irá realizar-se, nos dias 14 e 15 de janeiro, a festa em honra de São Sebastião, mais conhecida como a Festa das Papas, na Póvoa de Atalaia, no concelho do Fundão. O Cybercentro de Castelo Branco acolhe no dia 23 de janeiro o Workshop de Fotografia a Preto e Branco. Vai dividir-se em duas partes: Fotografia de Estúdio com máquinas analógicas e digitais e uma segunda parte com os conceitos básicos da revelação a preto e branco, que permitirá ao participante realizar, ele próprio, todo o percurso, desde a composição, criação da fotografia, revelar a película e a ampliar fotografias em laboratório.