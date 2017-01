11 Jan 2017, 15:44h

Marco Baptista é candidato, Carlos Pinto critica A ‘GUERRA’ parece estar de novo instalada no seio dos social-democratas covilhanenses, precisamente na véspera da visita à cidade do líder nacional do Partido. Passos Coelho deverá estar presente no “Jantar de Reis” que se realiza este sábado, numa unidade hoteleira da Covilhã, promovido pelas estruturas locais e distritais do Partido. Ou seja, um dia depois em que os militantes são chamados a ratificar o nome de Marco Baptista como candidato à Câmara Municipal, nas eleições Autárquicas que vão decorrer este ano, em data a agendar, entre 15 de setembro a 15 de outubro. O nome do atual presidente da Comissão Política da Secção da Covilhã (CPSC) para encabeçar a lista dos social-democratas foi aprovado por unanimidade em reunião daquele órgão, realizada na semana passada e vai ser proposto, esta sexta-feira, em plenário de militantes que, tudo indica, promete decorrer num clima de acesa discussão e polémica, face às reações dentro do partido e que já chegaram ao domínio público, designadamente através das redes sociais. Mais informação na edição semanal. Por: Romão Vieira