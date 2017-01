11 Jan 2017, 15:37h

EDITORIAL

Nós, os que viemos depois PERMITAM-ME que abra uma exceção à política editorial e escreva estas linhas na primeira pessoa. Não vou contar nada de novo sobre Mário Soares. Não o conheci, nunca privei com ele, nunca trocamos um frugal cumprimento. Como tal, não posso partilhar memórias, fotografias, episódios de vida ou histórias inéditas como as que fomos vendo e lendo ao longo dos últimos dias. Sou de uma geração que nasceu e viveu em plena liberdade. Sou da geração que tem apenas uma vaga memória de Mário Soares enquanto Primeiro-Ministro, sou da geração com uma ténue, mas presente, memória do MASP, dos inesquecíveis autocolantes “Soares é fixe” e da épica vitória nessas Presidenciais de 1986 numa renhida segunda volta contra Freitas do Amaral. Foi a partir daí que Mário Soares se tornou mais presente na minha vida. O Mário Soares da democracia consolidada e plena. Tive a suprema sorte de nascer e crescer numa família que, entre outros valores, me ensinou o valor da liberdade e de valorizar a política; a política de letra grande, feita por gente grande. A política a sério, da busca incessante do bem comum, do bem estar do próximo e de olhar para o futuro para além da mesquinhez. Olhar para a política como suprema arte feita por homens e mulheres superlativos, raros e incomuns. E também me ensinaram – facto que tenho vindo a comprovar amiúde – que o resto não é política; nem sequer é arremedo, mas apenas fraco adereço. Tenho, pois, a democracia como certa, tal como a temos todos nós. Tenho a liberdade tão presente como o ar que se respira. Tão plena e discreta que nos esquecemos que esta conquista foi alicerçada na resistência de muitos portugueses que pagaram com elevados sacrifícios o sonho de um Portugal democrático. Ainda hoje, é com particular orgulho e veneração que olho para um familiar meu que, na sua ação de resistência à ditadura, esteve detido nas prisões políticas do Estado Novo. Quando se fala de grande política, estamos a falar também de uma forma de coragem, cuja noção completa nos escapa. Na longa noite da ditadura, foram estes homens e mulheres superlativos que ousaram e sonharam. E Mário Soares foi um dos tais homens raros que decisivamente contribuiu para nos entregar este Portugal moderno. Um Portugal democrático e integrado na União Europeia, cuja adesão foi firmada pela sua mão no dia 12 de julho de 1985. A melhor homenagem que nós, os que viemos depois do 25 de Abril de 1974, podemos fazer a Mário Soares não é invocar memórias longínquas que não temos da longa noite da ditadura, mas sim olhar em volta e perguntar-nos o que terá custado forjar este país. O que custou – e a quem custou! – romper as amarras de quase meio século de ditadura, o que custou recuperar de um atraso económico e social que amarrava Portugal aos piores indicadores de desenvolvimento da Europa. O que custou cimentar um regime democrático numa altura de profundas convulsões e num contexto internacional marcado pela Guerra Fria; o que custou integrar Portugal na então CEE. Não o conhecendo, admito que para Mário Soares, bastaria um “obrigado”. E é isso que hoje faço sem reservas: Obrigado, Mário Soares! Por: Nuno Francisco